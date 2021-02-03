Парламентская комиссия по праву, назначениям и иммунитету одобрила сегодня проект решения о создании специальной комиссии, которая займется анализом финансово-экономической ситуации на предприятии «Молдавская железная дорога» и даст оценку работы отрасли в период с 2010 по 2020 год.

Основанием для создания комиссии стала критическая ситуация на предприятии МЖД. Так, к концу 2020 года кредиторская задолженность достигла 459,4 млн леев.

В то же время задолженность по зарплате (частично за октябрь и ноябрь 2020 года) составляла 35,5 млн леев, по взносам в соц и медфонды – 26,9 млн леев, в бюджет – 5,5 млн леев.

Также отмечается дефицит оборотных средств как следствие дебиторской задолженности в размере 275,4 млн леев на конец года.

Комиссия намерена задействовать все госструктуры, заслушать ответственные стороны, чтобы представить парламенту отчет и выводы по истечении 60 дней.

Инициатива о создании комиссии принадлежит депутатам фракции ПСРМ.