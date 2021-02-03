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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Украины жестко ограничил свободу СМИ

Президент Украины жестко ограничил свободу СМИ
03 февраля
11:27 2021
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Президент Владимир Зеленский в минувший вторник ввел персональные санкции в отношении депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, сообщает «Страна».

Помимо всего прочего аннулированы лицензии на вещание принадлежащих ему телеканалов: 112, NewsOne, ZIK. Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины решили, что вышеназванные вещатели работают в интересах «страны агрессора». Издание приводит комментарии известных политиков и активистов в отношении распоряжения Зеленского. «Закрытие трех каналов без решения суда Указом президента – это диктатура. Указ противоречит международным стандартам, Конституции и украинским законам», – считает юрист Андрей Портнов. «Всё правильно. Нужно оставить чисто быдлятские каналы, типа Прямой, 5-ый и 1+1, чтобы никто не выбивался из отряда пионеров, идущих целовать грязные ботинки западным партнёрам», – пишет блогер Сергей Черкасский. «Конечно же никто не обратил внимание, что санкции в отношении граждан Украины вводить законом не предусмотрено. Да и публикация указа в 22:42 свидетельствует о вероятном ожидании согласования из-за разницы времени», – намекая на то, что отмашка была дана в Вашингтоне, говорит юрист Ростислав Кравец. «Таким решением власть выходит за рамки правового поля. Ответственность для СМИ должна наступать вследствие законных действий, с использованием права на защиту, после дебатов по решению медиарегуляторов. Тут внесудебным способом происходит блокирование телеканалов, СМИ с огромной аудиторией, причем это те СМИ, куда до последнего времени приходили представители власти, “Слуги народа”, то есть даже таким образом они подтверждали, что взаимодействуют с украинской аудиторией», – констатировал глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко. Он назвал действия Зеленского наступлением на свободу слова и заявил, что его организация направит соответствующие жалобы в международные инстанции.

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