Бывший вице-премьер-министр высмеял удивившую его инициативу президента Майи Санду, заключившей некий договор с Конгрессом местных властей Молдовы.

«Смена действующих лиц не меняет сути: государственное управление в РМ по-прежнему очень смахивает на цирковое представление. Ждём соглашений о сотрудничестве с Национальной федерацией футбола, Ассоциацией филателистов и Обществом охотников и рыболовов.

Ведь без такого соглашения президент не знает, чем ему (ей) надо заниматься. Интересно, а организации, не подписавшие подобного рода соглашения, будут иметь право голоса?» – саркастично спрашивает Муравский.

Отметим, что президент Майя Санду 1 февраля подписала договор о сотрудничестве с Конгрессом местных властей Молдовы, отметив, что «это соглашение станет основой долгосрочного сотрудничества между местными властями и главой государства».