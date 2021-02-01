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Газета "Кишиневские новости"

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Александр Муравский: Госуправление в Молдове напоминает цирк

Александр Муравский: Госуправление в Молдове напоминает цирк
01 февраля
20:28 2021
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Бывший вице-премьер-министр высмеял удивившую его инициативу президента Майи Санду, заключившей некий договор с Конгрессом местных властей Молдовы.

«Смена действующих лиц не меняет сути: государственное управление в РМ по-прежнему очень смахивает на цирковое представление. Ждём соглашений о сотрудничестве с Национальной федерацией футбола, Ассоциацией филателистов и Обществом охотников и рыболовов.

Ведь без такого соглашения президент не знает, чем ему (ей) надо заниматься. Интересно, а организации, не подписавшие подобного рода соглашения, будут иметь право голоса?» – саркастично спрашивает Муравский.

Отметим, что президент Майя Санду 1 февраля подписала договор о сотрудничестве с Конгрессом местных властей Молдовы, отметив, что «это соглашение станет основой долгосрочного сотрудничества между местными властями и главой государства».

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