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Газета "Кишиневские новости"

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Эван Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

01 февраля
19:48 2021
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Эван Рейчел Вуд заявила, что в течение нескольких лет подвергалась насилию со стороны Мэрилина Мэнсона, пишет Variety.

Певица актриса и активист Эван Рейчел Вуд известна по фильмам «Рестлер», «Будь что будет» и «Мартовски иды». В 2007 году, когда девушке было всего лишь 19, ее связь с известным провокатором поп-сцены Мэрилином Мэнсоном стала достояньем общественности. Мэнсону тогда было 38 лет. Их недолгие отношения закончились в 2010 году. Спустя одиннадцать лет Вуд рассказала в интервью, что Мэнсон склонял ее к сексуальной связи, пока та была еще тинейджером, а позже издевался над ней физически, угрожал и шантажировал. Вуд заявила, что решилась наконец открыть подробности своих непростых отношений с певцом, чтобы он не смог разрушить еще больше жизней. Мэнсон отрицает какие-либо насильственные действия в отношении Вуд.

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