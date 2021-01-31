Специалисты британского Фонда рака легких назвали одним из ранних проявлений рака легких хриплый голос или его ослабление. В отличие от не проходящего долгое время кашля с кровью, потери веса, болезненного дыхания, которые проявляются на поздних стадиях заболевания, охриплость, возникшая без видимой причины, – симптом начального этапа болезни.

По словам врачей, голос становится хриплым и слабеет из-за того, что опухоль может давить на гортанный нерв, который расположен в грудной клетке. Иногда это может закончиться даже параличом голосовой связки, и больной теряет способность говорить.

Для рака легких характерна способность опухоли быстро проникать в другие органы. Поэтому даже столь незначительный на первый взгляд симптом, как хриплый голос, не стоит оставлять без внимания, и следует немедленно обратиться к врачу, сообщает Express.