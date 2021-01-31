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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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«Мажор» и «минор» в музыке – понятия относительные

«Мажор» и «минор» в музыке – понятия относительные
31 января
16:17 2021
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Исследователи из Даремского университета в Великобритании решили выяснить, как одну и ту же музыку воспринимают люди, воспитанные в разных традициях. В эксперименте участвовали в общей сложности около ста семидесяти европейцев и членов двух пакистанских племен, живущих в отрыве от цивилизации. После прослушивания различных мелодий испытуемые должны были описать, какие эмоции вызывает у них музыка.

Оказалось, что европейцы воспринимали мажорную тональность как веселую, а минорную как грустную, согласно устоявшейся традиции. А вот члены пакистанских племен дали совсем другие оценки. И для них «Траурный марш» Шопена, например, вовсе не звучал печально, как для жителей Британии. Афганцы не знали, что эту музыку следует воспринимать именно так, и она казалась им нейтральной.

Ученые сделали вывод: эмоции, которые вызывает у людей одна и та же музыка, зависит от того, где эти люди выросли и в каких традициях воспитаны. То есть «мажор» и «минор» – понятия относительные, пишет «Daily Mail».           

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