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Газета "Кишиневские новости"

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Франция закрывает границы для всех иностранцев

30 января
22:48 2021
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Франция вводит новые ограничительные меры на пересечение границы, передает ВВС.

С воскресенья, 31-го января, въезд в страну будет запрещен иностранным гражданам, не проживающим на территории ЕС, что с недавних пор касается и Великобритании. Путешествующие европейцы будут обязаны пройти тест на коронавирус. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство также введет жесткий комендантский час, а крупные торговые центры будут закрыты. Многие врачи были возмущены столь мягкими мерами. По мнению представителей минздрава Франции, отказ от третьего общенационального карантина приведет к коллапсу здравоохранительной системы.

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