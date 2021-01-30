Франция вводит новые ограничительные меры на пересечение границы, передает ВВС.

С воскресенья, 31-го января, въезд в страну будет запрещен иностранным гражданам, не проживающим на территории ЕС, что с недавних пор касается и Великобритании. Путешествующие европейцы будут обязаны пройти тест на коронавирус. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство также введет жесткий комендантский час, а крупные торговые центры будут закрыты. Многие врачи были возмущены столь мягкими мерами. По мнению представителей минздрава Франции, отказ от третьего общенационального карантина приведет к коллапсу здравоохранительной системы.