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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Четырехлетняя девочка нашла отпечаток динозавра

30 января
22:47 2021
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Четырехлетняя девочка обнаружила на пляже отлично сохранившийся отпечаток лапы динозавра. Об этом сообщает ВВС.

Благодаря четырехлетней Лили Уаилдер научное сообщество сможет выяснить, каким образом двигались динозавры. Девочка обнаружила четкий след в Долине Гламоргана, Уэльс, на пляже Бендрикс. Ученые определили, что находке чуть более 220 млн лет, но не смогли установить к какому типу относится динозавр, его оставивший. Палеонтолог Национального музея Уэльса Синди Хоуеллс описала след, как «лучший биологический образец, обнаруженный на пляже».

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