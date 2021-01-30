Четырехлетняя девочка нашла отпечаток динозавра
30 января
22:47 2021
Четырехлетняя девочка обнаружила на пляже отлично сохранившийся отпечаток лапы динозавра. Об этом сообщает ВВС.
Благодаря четырехлетней Лили Уаилдер научное сообщество сможет выяснить, каким образом двигались динозавры. Девочка обнаружила четкий след в Долине Гламоргана, Уэльс, на пляже Бендрикс. Ученые определили, что находке чуть более 220 млн лет, но не смогли установить к какому типу относится динозавр, его оставивший. Палеонтолог Национального музея Уэльса Синди Хоуеллс описала след, как «лучший биологический образец, обнаруженный на пляже».