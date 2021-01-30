Четырехлетняя девочка обнаружила на пляже отлично сохранившийся отпечаток лапы динозавра. Об этом сообщает ВВС.

Благодаря четырехлетней Лили Уаилдер научное сообщество сможет выяснить, каким образом двигались динозавры. Девочка обнаружила четкий след в Долине Гламоргана, Уэльс, на пляже Бендрикс. Ученые определили, что находке чуть более 220 млн лет, но не смогли установить к какому типу относится динозавр, его оставивший. Палеонтолог Национального музея Уэльса Синди Хоуеллс описала след, как «лучший биологический образец, обнаруженный на пляже».