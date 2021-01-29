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Газета "Кишиневские новости"

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Почему для Майи Санду фальшивый диплом Аллы Немеренко – не проблема

Почему для Майи Санду фальшивый диплом Аллы Немеренко – не проблема
29 января
19:37 2021
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Президент Молдовы Майя Санду, оказывается, не видит проблемы в том, что Алла Немеренко незаконно получила диплом. Напомним, что даже сама Немеренко призналась, что не посещала занятия, без чего получение документа невозможно. Незаконный статус диплома подтвердили и в минобразовании. Однако президент Санду считает иначе.

«Г-жа Немеренко – компетентный, трудолюбивый человек. Я думаю, что все граждане, которые следят за ее деятельностью, понимают, что она трудолюбивый, честный человек, который заслужил все дипломы и все должности, которые она занимала. Это кампания, начатая политическими силами, противниками, которые хотят дискредитировать мою команду», – заявила Майя Санду, принимая участие в передаче на Национальном телевидении.

Между тем, в 2012-2015 годах у Майи Санду было другое отношение к дипломам об образовании. В тот период нынешний президент занимала пост министра образования. Тогда она даже приказала допускать учеников на экзамены только после проверки металлоискателями. Этот шаг спровоцировал недовольство в обществе, а ученики и их родители организовали протесты.

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