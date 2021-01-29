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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 января 3424 смертельных случая

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 января 3424 смертельных случая
29 января
18:18 2021
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В течение прошедшего дня, 29 января, зарегистрированы еще 11 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 72-летний мужчина из Оргеевского района, 57-летний мужчина из Унгенского района, 83-летняя женщина из Страшенского района, 73-летний мужчина из Кишинева, 73-летняя женщина из Кишинева, 79-летний мужчина из Оргеевского района, 65-летний мужчина из Кишинева, 75-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Тараклийского района, 81-летний мужчина из Хынчештского района, 51- летний фельдшер из Кагула. На вечер 29 января 149026 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3424 человека умерли от инфекции.

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