В течение прошедшего дня, 29 января, зарегистрированы еще 11 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 72-летний мужчина из Оргеевского района, 57-летний мужчина из Унгенского района, 83-летняя женщина из Страшенского района, 73-летний мужчина из Кишинева, 73-летняя женщина из Кишинева, 79-летний мужчина из Оргеевского района, 65-летний мужчина из Кишинева, 75-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Тараклийского района, 81-летний мужчина из Хынчештского района, 51- летний фельдшер из Кагула. На вечер 29 января 149026 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3424 человека умерли от инфекции.