Политические партии, как парламентские, так и внепарламентские, предлагают Майе Санду провести дискуссии, чтобы понять истинные намерения президента. Об этом заявил лидер фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ в интервью для радиостанции «Europa Liberă».

Руководитель самой крупной парламентской фракции сообщил, что после выдвижения кандидатуры премьера и отказа ПДС голосовать за нее ситуация стала неясной.

«Странно, но послания немного непоследовательные, поэтому многие партии, политические силы, фракции сегодня задаются вопросом – каковы истинные намерения президента и просят о проведении дискуссий, в том числе с президентом и фракцией ПДС, как и с предложенным кандидатом, чтобы понять истинные намерения. Чтобы решить голосовать или нет, необходимо увидеть и структуру предлагаемого правительства, и программу. Возможно, если будет привлекательная программа на 2-3 года, то можно будет и поговорить», – сказал Фуркулицэ.