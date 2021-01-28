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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ: Многие спрашивают, каковы истинные намерения президента

Фуркулицэ: Многие спрашивают, каковы истинные намерения президента
28 января
19:28 2021
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Политические партии, как парламентские, так и внепарламентские, предлагают Майе Санду провести дискуссии, чтобы понять истинные намерения президента. Об этом заявил лидер фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ в интервью для радиостанции «Europa Liberă».

Руководитель самой крупной парламентской фракции сообщил, что после выдвижения кандидатуры премьера и отказа ПДС голосовать за нее ситуация стала неясной.

«Странно, но послания немного непоследовательные, поэтому многие партии, политические силы, фракции сегодня задаются вопросом – каковы истинные намерения президента и просят о проведении дискуссий, в том числе с президентом и фракцией ПДС, как и с предложенным кандидатом, чтобы понять истинные намерения. Чтобы решить голосовать или нет, необходимо увидеть и структуру предлагаемого правительства, и программу. Возможно, если будет привлекательная программа на 2-3 года, то можно будет и поговорить», – сказал Фуркулицэ.

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