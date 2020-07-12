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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 13 июля

Поздравьте тех, кто празднует именины 13 июля
12 июля
22:31 2020
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По Святцам 13 июля День Ангела у Андрея, Григория, Дины, Ивана, Матвея, Михаила, Петра, Степана, Тимофея, Фаддея, Филиппа, Якова.

Незаурядный ум подарила Вселенная рожденным 13 июля, они люди творческие с прекрасно развитой фантазией, их жизнь изобилует счастливыми возможностями, но, воспользоваться всем этим богатым арсеналом, именинники этого дня, увы, не смогут. А все потому, что они всю жизнь предпочитают просто плыть по течению, не напрягая себя никакими конкретными делами. Их устраивает роль обиженных судьбой неудачников – они ею упиваются, жалуясь окружающим на печальную участь. Результат – заниженная самооценка. А ведь для того, чтобы жизнь засияла разными красками, достаточно просто начать действовать, а Вселенная поможет.

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Поздравляем именинников!

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