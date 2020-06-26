Бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес, считает, что осенью этого года Москва, возможно, создаст для Киева новые проблемы, сообщает издание “Сегодня”.

В эфире телеканала “ДОМ” заокеанский гость заявил: «Я очень обеспокоен тем, что может случиться в сентябре. Вооруженные силы РФ собираются провести учения “Кавказ-2020”, поэтому в Южном военном округе, рядом с Черным морем и Украиной, соберут большое количество войск». По мнению генерала, Кремль может решить силой пробиться к Крыму и восстановить его водоснабжение из Днепра. Ходжес похвалил украинские власти за то, что они перекрыли водоканал, идущий на полуостров, «тем самым создав для оккупантов проблемы ».

На эту же тему агентство “Укринформ” публикует интервью с Главой управления разведки минобороны Украины Вадимом Скибицким. Он тоже опасается того, что может случиться в ходе учений “Кавказ – 2020”. «Для нас угроза связана с тем, что российские войска выйдут на полигоны. А как показывает опыт, именно в этот период создаваемые группировки войск наиболее опасны – они могут быстро перейти от обучения к непосредственному применению. Многие эксперты склоняются к тому, что это может произойти», – предположил генерал.