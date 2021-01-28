В интервью для радио «Europa Liberă» Фуркулицэ аргументировал свое предложение.

«Чтобы запустить процедуру досрочных выборов, необходимо не только мнение социалистов, необходимо и мнение остальных парламентских фракций. Мы считаем, что оптимальным сроком для их проведения является период после пасхальных праздников, так как политикам в это время не стоит будоражить общество. Я не представляю, как могут пройти выборы во время Пасхи или Родительского дня. Поэтому мы считаем, что было бы хорошо, чтобы они состоялись сразу после пасхальных праздников», – сказал Фуркулицэ.