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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ выступает за проведение досрочных выборов после Пасхи

ПСРМ выступает за проведение досрочных выборов после Пасхи
28 января
19:28 2021
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В интервью для радио «Europa Liberă» Фуркулицэ аргументировал свое предложение.

«Чтобы запустить процедуру досрочных выборов, необходимо не только мнение социалистов, необходимо и мнение остальных парламентских фракций. Мы считаем, что оптимальным сроком для их проведения является период после пасхальных праздников, так как политикам в это время не стоит будоражить общество. Я не представляю, как могут пройти выборы во время Пасхи или Родительского дня. Поэтому мы считаем, что было бы хорошо, чтобы они состоялись сразу после пасхальных праздников», – сказал Фуркулицэ.

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