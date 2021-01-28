Медики в один голос утверждают, что искусственные источники света мешают нам нормально спать. Однако нейробиологи из Вашингтонского университета в США выяснили, что такие обвинения беспочвенны. В том, что мы порой плохо спим, виноват спутник Земли.

В качестве участников эксперимента привлекли свыше пятисот человек. Часть из них жила в сельской местности, где не было электроснабжения, некоторые могли пользоваться электричеством ограниченно, а другие жили в условиях города с нормальным обеспечением электроэнергией. Параллельно исследователи наблюдали за примерно таким же количеством студентов, живших в общежитии в крупном городе.

Выяснилось, что, независимо от места жительства испытуемых, качество и количество их сна напрямую было связано с изменением фаз Луны. Накануне полнолуния люди ложились позже и, соответственно, спали меньше – это объясняется тем, что Луна в это время светит ярче.

По мнению ученых, эта зависимость сложилась в процессе эволюции: задолго до того, как появилось электрическое освещение, люди старались максимально использовать для различных дел естественный свет Луны. Так до сих пор поступают племена, живущие вдали от цивилизации, сообщает Science Alert.