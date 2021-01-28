Ученые из Монреальского института сердца Жана-Клода Тардифа в Канаде обнаружили противокоронавирусное действие лекарства, которое уже около полутора столетий применяется при подагре. Это широко распространенный, недорогой и очень доступный колхицин.

Исследователи выяснили, что инфицированные коронавирусом пациенты, которые принимали колхицин, переносили болезнь легче. Смертность у таких больных снизилась более чем на сорок процентов, а необходимость в искусственной вентиляции легких сократилась наполовину.

По мнению ученых, такой эффект был достигнут за счет того, что колхицин обладает сильным противовоспалительным действием, поэтому и помогает бороться с осложнениями коронавируса, порожденными именно воспалительными процессами, сообщает «Медик форум».