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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Лекарство от подагры способно бороться с коронавирусом

28 января
19:18 2021
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Ученые из Монреальского института сердца Жана-Клода Тардифа в Канаде обнаружили противокоронавирусное действие лекарства, которое уже около полутора столетий применяется при подагре. Это широко распространенный, недорогой и очень доступный колхицин.

Исследователи выяснили, что инфицированные коронавирусом пациенты, которые принимали колхицин, переносили болезнь легче. Смертность у таких больных снизилась более чем на сорок процентов, а необходимость в искусственной вентиляции легких сократилась наполовину.

По мнению ученых, такой эффект был достигнут за счет того, что колхицин обладает сильным противовоспалительным действием, поэтому и помогает бороться с осложнениями коронавируса, порожденными именно воспалительными процессами, сообщает «Медик форум».

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