Как Конституционный суд Молдовы ущемляет права русскоязычных
Акции протеста против решения Конституционного суда прошли в Унгенах, Тараклии, Фалештах и Рышканах
Сегодня, 28 января, в Унгенах, Тараклии, Фалештах и Рышканах прошли акции в поддержку русского языка как языка межнационального общения в нашей стране.
Жители четырех районов выступили с протестом против решения Конституционного суда, отменившего Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова.
Выступавшие на митингах отметили, что решение Конституционного суда вводит граждан в заблуждение, оно является политическим, основанным не на положениях Конституции, а на манипулятивном использовании информации.
Участники акций обратили внимание на то, что запрос в Конституционный суд подали ярые унионисты, которые уже много лет борются в нашей стране с историей и с языком, вызывая межнациональную рознь и провоцируя дискриминацию по языковому и национальному признаку.
По мнению граждан, решение Конституционного суда ущемляет права русскоязычных, не даёт доступа к медицине, юстиции и образованию.
Участники протестов потребовали от властей обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.