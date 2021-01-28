Акции протеста против решения Конституционного суда прошли в Унгенах, Тараклии, Фалештах и Рышканах

Сегодня, 28 января, в Унгенах, Тараклии, Фалештах и Рышканах прошли акции в поддержку русского языка как языка межнационального общения в нашей стране.

Жители четырех районов выступили с протестом против решения Конституционного суда, отменившего Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова.

Выступавшие на митингах отметили, что решение Конституционного суда вводит граждан в заблуждение, оно является политическим, основанным не на положениях Конституции, а на манипулятивном использовании информации.

Участники акций обратили внимание на то, что запрос в Конституционный суд подали ярые унионисты, которые уже много лет борются в нашей стране с историей и с языком, вызывая межнациональную рознь и провоцируя дискриминацию по языковому и национальному признаку.

По мнению граждан, решение Конституционного суда ущемляет права русскоязычных, не даёт доступа к медицине, юстиции и образованию.

Участники протестов потребовали от властей обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.