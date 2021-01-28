В течение прошедшего дня, 28 января, зарегистрированы еще 17 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 69-летний мужчина из Кишинева, 66-летний мужчина из муниципия Кагул, 70-летняя женщина из Сынжерейского района, 69-летняя женщина из Унгенского района, 58-летний мужчина из муниципия Кагул, 63-летняя женщина из Сынжерейского района, 68-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из Кишинева, 41-летний мужчина из Хынчештского района, 64-летний мужчина из Оргеевского района, 36-летний мужчина из района Теленешть, 62-летний мужчина из муниципия Бельцы, 59-летняя женщина из Новоаненского района, 71-летний мужчина из муниципия Кагул, 71-летний мужчина из Тараклийского района, 69-летняя женщина из Тирасполя, медсестра из Ниспорен. На вечер 28 января 148432 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3413 человек умерли от инфекции.