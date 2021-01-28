На сегодняшний день в стране 148432 человека прошли лечение и 3413 умерли от инфекции COVID-19. На 28 января в Молдове подтверждены 158309 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3326 человек с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 15975 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2170 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 242 в крайне тяжелом состоянии (48 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).