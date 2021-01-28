Ученые из Института воды, окружающей среды и здоровья Университета ООН выявили опасный для многих стран фактор. Большинство самых крупных в мире плотин находится на грани разрушения. Всего на планете насчитывается свыше пятидесяти восьми тысяч крупнейших плотин, и рассчитаны они на работу в течение пятидесяти-ста лет. Почти все такие плотины уже отслужили как минимум полвека, а некоторые приближаются даже к вековому рубежу. Соответственно эти сооружения сильно обветшали, что грозит обрушением. Вносит свой вклад и негативное влияние участившихся в связи с глобальным потеплением наводнения.

Правда, с риском могут столкнуться далеко не все страны: почти все крупнейшие плотины сосредоточены всего в двадцати пяти государствах, прежде всего в Китае и США. Но и для них демонтаж состарившихся плотин представляет серьезную проблему – это очень сложный и дорогой процесс, который может продлиться не одно десятилетие, учитывая размер объектов. Тем не менее, считают ученые, властям следует озаботиться этим вопросом и разработать программу его безопасного решения, пишет «Daily mail».