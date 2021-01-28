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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Дисплеи для электроники могут стать биоразлагаемыми

28 января
18:08 2021
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Ученые из Технологического института Карлсруэ в Германии создали принципиально новый тип дисплеев – биоразлагаемые. Сырьем служат природные или биосовместимые материалы, а герметиком выступает желатин. Новые дисплеи потребляют мало энергии, процесс изготовления экономичен – печатать их можно на цифровом струйном принтере и наносить даже на кожу – они гибкие и клейкие.

Такие дисплеи могут найти применение в приборах, предназначенных для краткосрочного использования, например в медицинской диагностике или при контроле качества упаковок пищевой продукции. После того, как дисплей придет в негодность, он не попадет в число электронных отходов, потому что пригоден для компостирования. Таким образом экономятся ресурсы и уменьшается загрязнение окружающей среды, сообщает kit.edu.      

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