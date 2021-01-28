Ученые из Технологического института Карлсруэ в Германии создали принципиально новый тип дисплеев – биоразлагаемые. Сырьем служат природные или биосовместимые материалы, а герметиком выступает желатин. Новые дисплеи потребляют мало энергии, процесс изготовления экономичен – печатать их можно на цифровом струйном принтере и наносить даже на кожу – они гибкие и клейкие.

Такие дисплеи могут найти применение в приборах, предназначенных для краткосрочного использования, например в медицинской диагностике или при контроле качества упаковок пищевой продукции. После того, как дисплей придет в негодность, он не попадет в число электронных отходов, потому что пригоден для компостирования. Таким образом экономятся ресурсы и уменьшается загрязнение окружающей среды, сообщает kit.edu.