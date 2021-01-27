Муж кандидата на должность премьера Натальи Гаврилицэ – Владимир – в бытность супруги министром финансов занимал пост консультанта премьер-министра Майи Санду. Портал Scheme.md еще в 2019 году сообщал, что зарплату ему платили из европейских фондов.

По данным источников портала Scheme.md, Владимир Гаврилицэ неофициально курировал деятельность Таможенной службы, которая подчиняется Министерству финансов, что позволяло продвигать сомнительные схемы в ведомстве.

«Это отклонение от принципов правого государства создало конфликт интересов, так как оба супруга работают в одном правительстве на важных должностях и в смежных областях. Однако это отклонение не столь принциально для власти, которая закрывает глаза на «маленькие несоответствия», – отметили тогда журналисты.