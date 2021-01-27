Исследователи из Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге приступили к разработке лазерной системы, которая даст в руки хирургов новое эффективное оружие для борьбы с раковыми опухолями.

В основу системы положат лазеры с суперкороткой длиной импульсов. Благодаря этому будут уничтожаться даже мельчайшие раковые клетки, а здоровые ткани останутся невредимыми.

Подобная система уже испытана при лечении колоректального рака, а новую предполагается использовать для борьбы с раком мозга.

Ведется также работа еще над одной системой, в которой оптическое волокно позволит прицельно удалять раковые клетки. Ученые рассчитывают, что точность этой системы многократно превысит все, что используется сегодня, сообщает Science Focus.