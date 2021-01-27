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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Бороться с раком сможет сверхточный лазер

27 января
20:34 2021
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Исследователи из Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге приступили к разработке лазерной системы, которая даст в руки хирургов новое эффективное оружие для борьбы с раковыми опухолями.

В основу системы положат лазеры с суперкороткой длиной импульсов. Благодаря этому будут уничтожаться даже мельчайшие раковые клетки, а здоровые ткани останутся невредимыми.

Подобная система уже испытана при лечении колоректального рака, а новую предполагается использовать для борьбы с раком мозга.

Ведется также работа еще над одной системой, в которой оптическое волокно позволит прицельно удалять раковые клетки. Ученые рассчитывают, что точность этой системы многократно превысит все, что используется сегодня, сообщает Science Focus.   

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