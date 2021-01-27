В Сибирском федеральном университете провели исследование и выяснили, что изготовленные из водоросли водные экстракты обладают существенными антиоксидантными свойствами. Оказалось, что белки спирулины состоят преимущественно из незаменимых аминокислот, в результате чего их биологическая ценность очень высока.

После этого была разработана рецептура напитка для студентов, занимающихся спортом, на основе спирулины. Организм спортсменов обычно испытывает большие физические нагрузки, и, чтобы восстановить силы, требуется много белка и других полезных веществ. Так вот, в сухом порошке спирулины больше половины – белковые соединения, плюс полиненасыщенные кислоты Омега-3 и Омега-6. Это примерно соответствует по составу белку куриного яйца и очень хорошо усваивается организмом.

Напиток состоит из натурального йогурта, плодов с мякотью и ягод. На сто граммов достаточно добавить всего два грамма порошка спирулины. Двести пятьдесят граммов такого напитка в день обеспечивают треть необходимого количества белка и пятую часть пищевых волокон, необходимые организму в сутки, не считая различных витаминов и микроэлементов. Студенты-спортсмены новинку одобрили, сообщает news.sfu-kras.ru.