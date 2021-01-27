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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Китае собак будут опознавать по отпечаткам носов

В Китае собак будут опознавать по отпечаткам носов
27 января
19:37 2021
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Новшество ввели в китайском городе Ханчжоу. Там по данным властей насчитывается сто тысяч собак, и далеко не все они зарегистрированы.

Чтобы включить собаку в базу данных, владельцу достаточно загрузить в смартфон специальное приложение и сфотографировать нос животного. Подобно отпечаткам пальцев человека, отпечаток носа каждой собаки неповторим и сохраняется неизменным в течение всей жизни. И если потом домашний питомец вдруг потеряется, его легко опознают, сличив нос с базой данных.

Разработчики технологии считают, что такой способ регистрации животных предпочтительнее чипирования, поскольку не является травмоопасным. Но для опознавания кошек метод не подходит: носы мурлык сканированию поддаются плохо, сообщает Hromadske.ua.

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