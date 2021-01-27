В ходе встречи председателя ПСРМ Игоря Додона со специальным представителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию, австрийским дипломатом Томасом Майром-Хартингом, собеседники обменялись мнениями по вопросам, касающимся внутриполитической ситуации в нашей стране и перспектив урегулирования приднестровского конфликта.

«Я обратил внимание господина Майра-Хартинга на то, что нынешний политический расклад в стране не дает больших возможностей для диалога по приднестровскому вопросу. Вместе с тем, была подчеркнута важность нахождения широкого консенсуса и среди ведущих политических сил страны, и между основными внешнеполитическими партнерами Молдовы», – сказал Игорь Додон.

Лидер Партии социалистов также сообщил, что ПСРМ в своей обновленной политической программе, которая скоро будет обнародована, укажет на необходимость достижения устойчивого политического урегулирования приднестровского конфликта, поскольку считает реинтеграцию страны одной из своих первостепенных задач.