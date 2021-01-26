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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ будет оказывать поддержку властям Гагаузии

ПСРМ будет оказывать поддержку властям Гагаузии
26 января
21:47 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон провел 26 января рабочую встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах и двумя из четырех депутатов парламента от Партии социалистов, представляющих регион: Федором Гагаузом и Александром Суходольским.

На прошедшей встрече обсуждались вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона.

«Как председатель крупнейшей в стране Партии социалистов я обещал госпоже Влах продолжать поддержку со стороны депутатов парламента, мэров и местных советников от ПСРМ», – сообщил по завершении встречи Игорь Додон.

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