Председатель ПСРМ Игорь Додон провел 26 января рабочую встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах и двумя из четырех депутатов парламента от Партии социалистов, представляющих регион: Федором Гагаузом и Александром Суходольским.

На прошедшей встрече обсуждались вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона.

«Как председатель крупнейшей в стране Партии социалистов я обещал госпоже Влах продолжать поддержку со стороны депутатов парламента, мэров и местных советников от ПСРМ», – сообщил по завершении встречи Игорь Додон.