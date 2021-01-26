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Газета "Кишиневские новости"

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Советник Санду по здравоохранению получила диплом мастерата незаконно

26 января
21:17 2021
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Таков официальный ответ на запрос редакции телеканала NTV-Moldova.

В ходе проверки, проведенной минобразованием, выяснилось, что «Государственный медицинский университет не представил Министерству образования, культуры и исследований заверенные копии документов, подтверждающих обучение и сдачу экзаменов. Таким образом, в результате представленной информации Министерство образования констатирует нарушение норм, предусмотренных в законе об образовании».

Напомним, что Алла Немеренко – советница Майи Санду – получила диплом магистратуры, не посещая занятия. Этот факт признала сама Немеренко.

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