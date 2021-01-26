Таков официальный ответ на запрос редакции телеканала NTV-Moldova.

В ходе проверки, проведенной минобразованием, выяснилось, что «Государственный медицинский университет не представил Министерству образования, культуры и исследований заверенные копии документов, подтверждающих обучение и сдачу экзаменов. Таким образом, в результате представленной информации Министерство образования констатирует нарушение норм, предусмотренных в законе об образовании».

Напомним, что Алла Немеренко – советница Майи Санду – получила диплом магистратуры, не посещая занятия. Этот факт признала сама Немеренко.