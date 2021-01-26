Об этом стало известно после публичных слушаний, в ходе которых советники и депутаты-унионисты устроили скандал на языковой почве, сообщает портал baltinews.md

В ходе слушаний выяснилось, что ряд советников до сих пор не знают, какой язык в Молдове является официальным — румынский или молдавский. Так, муниципальный советник Краевская заявила, что «даже в парламенте не определились с тем, как должен называться официальный язык государства: молдавский или же румынский».

Более того, советник от «Нашей Партии» Станислав Белоусов по завершении публичных слушаний заявил: «Государственным языком является румынский язык, я согласен».

За день до «языкового конфликта» Ренато Усатый на своей странице в Facebook заявил: «В примэрии и в других государственных учреждениях Бельц всегда существовало, и я уверен, будет существовать и дальше, реальное двуязычие. Никто никого не дискриминирует по языковому признаку»

Напомним, Конституционный суд, контролируемый новоизбранным президентом Майей Санду, отменил действие Закона «О функционировании языков на территории Республики Молдова». Стоит отметить тот факт, что победа Санду на выборах не стала бы возможной без активной поддержки бельцкого градоначальника Ренато Усатого, и, как следствие, Закон, защищающий права русскоязычных граждан, мог бы работать сегодня.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1BRUbzNQie4eUN1TF0_-6NgQZkyjtm6FZ/view?usp=sharing