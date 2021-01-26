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Газета "Кишиневские новости"

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Во Франции сельские звуки и запахи теперь в законе

26 января
20:58 2021
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В последние годы во Франции нередко случались судебные процессы: соседи крестьян были недовольны тем, что петухи кричат слишком громко и начинают слишком рано, хор лягушек в пруду «поют» очень активно, от хлева исходит неприятный запах, и все это очень осложняет жизнь. Люди требовали компенсации.

И вот недавно французский парламент принял закон, согласно которому все сельские звуки и запахи – будь то кукареканье петухов, шум мотора трактора, «аромат» навоза с фермы и другие – признаны правомерными. Больше на них жаловаться нельзя. Суд подобные иски принимать не будет. Закон называется «О защите «сенсорного наследия» в сельской местности». В соответствующем министерстве надеются, что конфликтов больше не будет, сообщает Knife.media.  

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