В последние годы во Франции нередко случались судебные процессы: соседи крестьян были недовольны тем, что петухи кричат слишком громко и начинают слишком рано, хор лягушек в пруду «поют» очень активно, от хлева исходит неприятный запах, и все это очень осложняет жизнь. Люди требовали компенсации.

И вот недавно французский парламент принял закон, согласно которому все сельские звуки и запахи – будь то кукареканье петухов, шум мотора трактора, «аромат» навоза с фермы и другие – признаны правомерными. Больше на них жаловаться нельзя. Суд подобные иски принимать не будет. Закон называется «О защите «сенсорного наследия» в сельской местности». В соответствующем министерстве надеются, что конфликтов больше не будет, сообщает Knife.media.