Исследователи из Массачусетского технологического института задумались на тем, почему про примеру того, как в пробирке уже научились выращивать мясо для спасения животных, не выращивать древесину, чтобы спасти от вырубки леса.

Путем серии лабораторных экспериментов с использованием живых клеток и растительных гормонов ученым удалось вырастить пока небольшую, но настоящую жесткую древесную структуру. Пока исследователи только в начале пути, но, если им удастся продвинуться вперед, открываются замечательные перспективы. Появится технология выращивания готовой мебели и других предметов из древесины сразу нужной формы и размера. Отпадет необходимость не только вырубать деревья, но и перерабатывать древесину, а также собирать мебель, подгоняя детали друг к другу, сообщает Knife.media.