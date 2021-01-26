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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В США придумали, как вырастить древесину в пробирке

26 января
20:57 2021
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Исследователи из Массачусетского технологического института задумались на тем, почему про примеру того, как в пробирке уже научились выращивать мясо для спасения животных, не выращивать древесину, чтобы спасти от вырубки леса.

Путем серии лабораторных экспериментов с использованием живых клеток и растительных гормонов ученым удалось вырастить пока небольшую, но настоящую жесткую древесную структуру. Пока исследователи только в начале пути, но, если им удастся продвинуться вперед, открываются замечательные перспективы.  Появится технология выращивания готовой мебели и других предметов из древесины сразу нужной формы и размера. Отпадет необходимость не только вырубать деревья, но и перерабатывать древесину, а также собирать мебель, подгоняя детали друг к другу, сообщает Knife.media.

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