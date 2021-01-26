Вторник, 26 января 2021, 00:54

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Американская авиакомпания занялась оказанием услуг доставки

26 января
20:48 2021
Версия для печати

Коронавирус породил самые неожиданные проблемы. Мало того, что из-за пандемии на длительное время практически прекратились пассажирские авиаперевозки. Так еще из-за отмены подачи алкоголя на рейсах невостребованными остались напитки.

Американская авиакомпания American Airlines столкнулась с тем, что на ее складах образовались буквально залежи вина, которое в хорошие времена подавали в бизнес-классе. Чтобы разгрузить склады и реализовать запасы, компания предлагает новую услугу: доставку вина на дом со скидкой. Элитный алкоголь привезут в любом количестве.

В American Airlines рассчитывают, что в течение первого квартала года удастся продать вина на сорок-пятьдесят тысяч долларов, что в восемьдесят раз меньше суммы убытков, понесенных авиакомпанией за время пандемии. Но здесь считают, что получат выигрыш в имидже, потому что, когда потенциальный клиент будет пить доставленное ему вино, оно будет ассоциироваться с American Airlines, сообщает CNN.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,27–0,70%
EUR21,01–0,49%
GBP23,73–0,23%
UAH0,61–0,65%
RON4,31–0,54%
RUB0,23–0,41%

Курсы валют в MDL на 26.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд