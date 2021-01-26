Коронавирус породил самые неожиданные проблемы. Мало того, что из-за пандемии на длительное время практически прекратились пассажирские авиаперевозки. Так еще из-за отмены подачи алкоголя на рейсах невостребованными остались напитки.

Американская авиакомпания American Airlines столкнулась с тем, что на ее складах образовались буквально залежи вина, которое в хорошие времена подавали в бизнес-классе. Чтобы разгрузить склады и реализовать запасы, компания предлагает новую услугу: доставку вина на дом со скидкой. Элитный алкоголь привезут в любом количестве.

В American Airlines рассчитывают, что в течение первого квартала года удастся продать вина на сорок-пятьдесят тысяч долларов, что в восемьдесят раз меньше суммы убытков, понесенных авиакомпанией за время пандемии. Но здесь считают, что получат выигрыш в имидже, потому что, когда потенциальный клиент будет пить доставленное ему вино, оно будет ассоциироваться с American Airlines, сообщает CNN.