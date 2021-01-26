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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 января 3381 смертельный случай

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 января 3381 смертельный случай
26 января
20:48 2021
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В течение прошедшего дня, 26 января, зарегистрированы еще 13 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 65-летний мужчина, из Фалештского района, 70-летний мужчина из Криулянского района, 64-летний мужчина из Резинского района, 59-летний мужчина из Оргеевского района, 62-летняя женщина из Оргеевского района, 71-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 68-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 71-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 72-летний мужчина из Единецкого района, 51-летний мужчина из муниципия Кагул, 42-летняя женщина из Бричанского района, 69-летний мужчина из Новоаненского района, 84-летний медик из Кишинева. На вечер 26 января 147380 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3381 человек умер от инфекции.

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