На сегодняшний день в стране 147380 человек прошли лечение и 3381 умер от инфекции COVID-19. На 26 января в Молдове подтверждены 156972 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3463 человека с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16326 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2202 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 226 в крайне тяжелом состоянии (48 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).