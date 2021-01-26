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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 января 147380 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 января 147380 излечившихся
26 января
20:47 2021
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На сегодняшний день в стране 147380 человек прошли лечение и 3381 умер от инфекции COVID-19.    На 26 января в Молдове подтверждены 156972 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 3463 человека с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16326 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2202 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 226 в крайне тяжелом состоянии (48 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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