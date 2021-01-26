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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове возник повышенный риск нестабильности

В Молдове возник повышенный риск нестабильности
26 января
16:57 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов Америки в Молдове Дереком Хоганом, в ходе которой обсуждался политический кризис в стране. Собеседники говорили о том, что предстоит непростой год для Молдовы.

Также Игорь Додон указал на отсутствие диалога между политическими силами, что создает повышенный риск нестабильности в стране и не предполагает появление условий для нахождения приемлемой формулы решения проблем.

Кроме того, Додон особо отметил, что все предпринимаемые действия должны строго соответствовать Конституции РМ.

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