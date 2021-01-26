Председатель ПСРМ Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов Америки в Молдове Дереком Хоганом, в ходе которой обсуждался политический кризис в стране. Собеседники говорили о том, что предстоит непростой год для Молдовы.

Также Игорь Додон указал на отсутствие диалога между политическими силами, что создает повышенный риск нестабильности в стране и не предполагает появление условий для нахождения приемлемой формулы решения проблем.

Кроме того, Додон особо отметил, что все предпринимаемые действия должны строго соответствовать Конституции РМ.