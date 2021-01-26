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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Через десять лет «Боинги» будут летать только на биотопливе

Через десять лет «Боинги» будут летать только на биотопливе
26 января
16:17 2021
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Один из крупнейших в мире разработчиков авиатехники – компания «Boeing Commercial Airplanes» объявила, что намерена в течение ближайших десяти лет полностью перевести все коммерческие полеты на экологически чистое горючее. Так компания стремится внести свой вклад в сокращение выбросов углеродов и борьбу с изменением климата.

Два с лишним года назад уже был проведен первый испытательный полет «Боинга», заправленного биотопливом, но пока это единичный случай. Сейчас стандарты позволяют добавлять к традиционному авиакеросину только пятьдесят процентов биотоплива.

Сырьем для полностью экологически чистого топлива могут служить отходы сельского и лесного хозяйства, непригодные в пищу растения, не подлежащие переработке бытовые отходы и другие материалы. По подсчетам ученых, выбросы в атмосферу углекислого газа благодаря биотопливу могут уменьшиться на восемьдесят процентов, сообщает телеканал «Наука».  

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