В Нидерландах разъяренных очередными коронавирусными ограничениями граждан пришлось успокаивать из водометов, передает ВВС.

В голландском городе Эйндховен митинг против комендантского часа закончился столкновениями правоохранительных сил и демонстрантов. Протестующие бросали в полицейских фейерверками, громили витрины магазинов и мародерствовали. Также в качестве ограждения от силовиков демонстранты принялись выстраивать баррикады из велосипедов. Представителям правоохранительных сил пришлось использовать слезоточивый газ и водометы. Более 100 человек арестованы.