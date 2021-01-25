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Газета "Кишиневские новости"

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Нидерландцы мародерствуют и требуют отмены комендантского часа

25 января
20:17 2021
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В Нидерландах разъяренных очередными коронавирусными ограничениями граждан пришлось успокаивать из водометов, передает ВВС.

В голландском городе Эйндховен митинг против комендантского часа закончился столкновениями правоохранительных сил и демонстрантов. Протестующие бросали в полицейских фейерверками, громили витрины магазинов и мародерствовали. Также в качестве ограждения от силовиков демонстранты принялись выстраивать баррикады из велосипедов. Представителям правоохранительных сил пришлось использовать слезоточивый газ и водометы. Более 100 человек арестованы.

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