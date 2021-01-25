Решение Конституционного суда, отменившее особый статус русского языка, может обрушить молдавскую государственность.

Вердикт КС, отменяющий закон о функционировании языков, принятый парламентом 16 декабря 2020 года, не мог не вызвать в молдавском обществе бурных дискуссий.

Одни говорят о возвращение Молдовы в 90-е годы, когда русскоязычных обзывали «свиньями» и кричали «Чемодан. Вокзал. Россия».

Другие обвиняют ПСРМ и депутатскую группу «За Молдову» в том, что они вместе с ПДС спровоцировали раскол в обществе, и теперь статус русского языка никогда не будет прежним.

Третьи считают, что принятый 16 декабря закон дискриминирует титульную нацию, принуждает «коренных жителей» изучать русский язык.

Есть и другие суждения, предложения о настоящем и будущем русского языка в Молдове. И даже эксцессы на государственном уровне, вроде оскорбительных нападок на русскоязычных со стороны советника президента Молдовы Аллы Немеренко.

Однако в общественной дискуссии, на мой взгляд, был упущен очень важный момент.

Решение КС, отменяющее особый статус русского языка в Молдове, принятое 21 января 2021 года, как и другой вердикт КС от 4. 06. 2018, установивший, что закон о функционировании языков от 1.09.1989 года является устаревшим, направлены на ликвидацию молдавской государственности.

В связке с этими решениями КС находится еще одно, признавшее, что государственным языком в Молдове является румынский, хотя в тексте Основного закона называется молдавский язык.

Все вместе эти действия Конституционного суда, большинство членов которого являются гражданами соседнего государства, формируют условия для постепенного слияния РМ и Румынии.

Фактически в Молдове идет соревнование двух моделей государственного устройства. Первое основано на концепции, определяющей, что Молдова — многонациональное государство. И это идеологический фундамент, позволяющий нашей стране пока сохраняться и вести переговоры с Приднестровьем об урегулировании территориальной проблемы. Более того, данная концепция, отраженная в законах о функционировании языков и других правовых актах, стала консенсусом, к которому пришли разные языковые сообщества нашей страны. И она отражает сложившуюся практику общения на разных уровнях.

Вторая модель – принятая в Румынии, где есть один государственный язык, и все остальные национальные меньшинства используют его в общении друг с другом и для интеграции в общество.

Все ранее принятые решения КС имели целью создать нормативную базу для перехода Молдовы на румынскую модель межнационального общения и функционирования языков.

Наряду с экономической интеграцией (Румыния главный внешний торговый партнер Молдовы), объединением газотранспортных систем, электросетей, культурно-информационным слиянием, выдачей жителям Молдовы румынских паспортов, унификацией законодательства (через европейские регламенты), другими аспектами интеграции Молдовы в Румынию, необходимо было уничтожить старую языковую модель, сохранявшуюся на левом берегу Прута.

Ключевой элемент этой модели, как мы уже писали – русский язык с его особой ролью в полиэтничном молдавском обществе. Исключаем русский язык, и базис нынешнего молдавского государства, как многонационального, уничтожается. Остается румынская модель, с ее историей, языком, законами.

Все это осознают и стараются проводить в жизнь политические силы не только унионистской направленности, но так называемые проевропейцы. Хотя в Молдове почти все понимают, что это лишь разные части одной группы.

Не случайно первым шагом на посту президента Майи Санду было изменение названия языка на сайте главы государства с молдавского на румынский.

Сейчас в Молдове сложился уникальный момент. Президент страны и Конституционный суд возглавляют граждане Румынии. И теперь перед ними стоит задача завершить захват власти на левом берегу Прута. Важно, что захват происходит на законных (или почти законных) основаниях.

Остается следующий шаг – победа унионистских и проевропейских сил на внеочередных парламентских выборах. Для идеологов объединения двух государств нынешний парламент плох не потому что он коррумпированный, а потому что не контролируется соответствующими силами.

Уже сейчас представители политического движения «UNIREA» инициирует дискуссии с проевропейскими партиями для определения оптимальной формулы участия на досрочных парламентских выборах.

Предлагается два варианта.

Согласно первому, все проевропейских и унионистские здоровые политические силы создают широкий избирательный блок с целью получения большинства.

Второй предусматривает создание двух избирательных блоков, один будет унионистский, а другой — проевропейский. Опять же, главная цель — получение парламентского большинства.

«Все вместе мы сможем успешно применить стратегию «Ни одного потерянного голоса» и мобилизовать весь проевропейский и унионистский электорат, как это было на недавних президентских выборах», — говорит Валериу Мунтяну, экс-депутат и адепт объединения двух государств.

Получение большинства в парламенте унионистко-проевропейских сил создает условия для доминирования прорумынского лобби в Молдове и постепенного, но неумолимого слияния двух государств. Если это случится, то мы в первую очередь вновь увидим введение ограничений для трансляции российских телеканалов, масштабную обработку населения с целью уничтожения парадигмы многонационального молдавского государства, пропаганду западных ценностей и НАТО.

В этой борьбе двух моделей русский язык был своеобразным Рубиконом. Ликвидация его особой роли и есть ликвидация молдавского государства, растянутая во времени. Это, как представляется, тот самый важный момент, на который не очень-то обратили внимание участники общественных дискуссий.

Удастся ли сторонникам молдавской государственности объединиться, сохранить модель многонационального общества и страну в нынешнем виде? Ответ на вопрос будет получен на внеочередных выборах в парламент.

Вот какой может оказаться цена победы на этих внеочередных выборах.