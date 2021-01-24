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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Андра Дей сыграет Билли Холидей в новом байопике

Андра Дей сыграет Билли Холидей в новом байопике
24 января
20:47 2021
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Американская певица Андра Дей была вынуждена претерпеть множество изменений для своей первой роли в кино. Дей сыграет легендарную Билли Холидей в новом байопике Ли Дэниелса, сообщает Variety.

Уже 26-го февраля на стриминговом сервисе Hulu появится новый биографический фильм режиссера Ли Дэниелса, известного по таким картинам как «Дворецкий» и «Газетчик». Кинолента расскажет о закате карьеры звезды 30-40-х годов, Билли Холидей, коренным образом повлиявшей на развитие джаза. Роль Билли досталась лауреату нескольких музыкальных премий Андре Дей. Для Дей это станет дебютом в кино. Певице пришлось серьезно похудеть и провести множество часов за изнурительными тренировками над голосовыми связками, чтобы приблизиться к неповторимой манере исполнения Холидей.

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