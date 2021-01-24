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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 января 3361 смертельный случай

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 января 3361 смертельный случай
24 января
19:58 2021
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В течение прошедшего дня, 24 января, зарегистрированы еще 14 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 66-летняя женщина из Чимишлийского района, 72-летний мужчина из муниципия Бельцы, 57-летний мужчина из муниципия Бельцы, 67-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из района Дрокия, 70-летняя женщина из района Кагул, 83-летняя женщина из Кагульского района, 56-летняя женщина из района Кагул, 77-летний мужчина из Комратского района, 73-летняя женщина из Комратского района, 74-летняя женщина из Комратского района, 70-летняя женщина из Яловенского района, 77-летний мужчина из Кишинева, 66-летний мужчина из Оргеевского района. На вечер 24 января 146948 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3361 человек умер от инфекции.

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