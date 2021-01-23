Легенда журналистики Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет, передает ВВС.

Имя Ларри Кинга известно любому, кто хоть раз косвенно интересовался журналистикой. Известный по фирменным подтяжкам и закатанным рукавам Кинг давно вошел в историю. За 60 лет безупречной карьеры он провел более 50 000 интервью. В списке тех, кому посчастливилось заглянуть на эфир к этому мастеру слова можно встретить мировых лидеров, звёзд первой величины и деятелей искусства. Он брал интервью у всех президентов США, начиная с Джеральда Форда, заканчивая Бараком Обамой, пригласил к себе Мартина Лютера Кинга, Далай-ламу, Нельсона Манделу и Леди Гагу. Ларри Кинг скончался в больнице Лос-Анджелеса, где ранее проходил лечение от коронавируса.