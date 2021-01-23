Воскресенье, 24 января 2021, 07:04

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В США скончался легендарный журналист Ларри Кинг

В США скончался легендарный журналист Ларри Кинг
23 января
22:17 2021
Версия для печати

Легенда журналистики Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет, передает ВВС.

Имя Ларри Кинга известно любому, кто хоть раз косвенно интересовался журналистикой. Известный по фирменным подтяжкам и закатанным рукавам Кинг давно вошел в историю. За 60 лет безупречной карьеры он провел более 50 000 интервью. В списке тех, кому посчастливилось заглянуть на эфир к этому мастеру слова можно встретить мировых лидеров, звёзд первой величины и деятелей искусства. Он брал интервью у всех президентов США, начиная с Джеральда Форда, заканчивая Бараком Обамой, пригласил к себе Мартина Лютера Кинга, Далай-ламу, Нельсона Манделу и Леди Гагу. Ларри Кинг скончался в больнице Лос-Анджелеса, где ранее проходил лечение от коронавируса.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,390,00%
EUR21,170,00%
GBP23,790,00%
UAH0,620,00%
RON4,340,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 24.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд