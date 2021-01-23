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Газета "Кишиневские новости"

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Импичмент Дональда Трампа отложен до 8-го февраля

Импичмент Дональда Трампа отложен до 8-го февраля
23 января
22:07 2021
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Сенат принял решение отложить дело о втором импичменте Дональда Трампа до февраля 2021 года, пишет ВВС.

Демократы палаты представителей США передадут обвинения в «подстрекательстве к мятежу» Сенату в понедельник, 25-го января. При этом обсуждение вопроса не начнется раньше 8-го февраля, что даст адвокатам Трампа две недели на выстраивание линии защиты. Демократы обвиняют бывшего президента США в призыве к штурму Капитолия в Вашингтоне 6-го января. Напомним, что протест закончился смертью пятерых человек. Президентский срок Трампа завершился в среду, 20-го января, и он покинул Вашингтон.

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