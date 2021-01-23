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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 января 146406 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 января 146406 излечившихся
23 января
21:58 2021
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На сегодняшний день в стране 146406 человек прошли лечение и 3347 умерли от инфекции COVID-19.    На 23 января в Молдове подтверждены 155937 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 3454 человека с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16502 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2095 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 221 в крайне тяжелом состоянии (39 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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