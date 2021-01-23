Уже второй производитель вакцины от коронавируса заявил, что поставки лекарства в ЕС будут отсрочены, передает ВВС.

Фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что количество доз вакцины, доступных на первоначальном этапе поставок, оказалось ниже ожидаемого. Новость стала шоком для общественности, последовав за заявлением Pfizer-BioNTech, что объем поставок лекарства в ЕС придется сократить. Предполагалось, что AstraZeneca предоставит 27 странам Союза 80 млн доз вакцины от Covid-19. Комиссар по вопросам здравоохранения ЕС выразил свое глубочайшее возмущение. Программы по вакцинации населения в некоторых европейских республиках пришлось заморозить. Официальные лица не подтверждали публично, насколько большим окажется сокращение поставок вакцин.