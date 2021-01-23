В течение прошедшего дня, 23 января, зарегистрированы еще 15 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 69-летняя женщина из муниципия Комрат, 57-летняя женщина из Новоаненского района, 67-летняя женщина из Кишинева, 71-летний мужчина из Комрата, 81-летняя женщина из Кишинева, 60-летний мужчина из района Чимишлия, 83-летняя женщина из Новоаненского района, 70-летний мужчина из Дондюшанского района, 70-летний мужчина из Кишинева, 74-летняя женщина из Кишинева, 60-летний мужчина из Флорештского района, 67-летний мужчина из Окницкого района, 62-летняя женщина из Кишинева, 61-летняя женщина из Кишинева, 71-летняя женщина из Кишинева. На вечер 23 января 146406 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3347 человек умерли от инфекции.