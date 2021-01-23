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Газета "Кишиневские новости"

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Год заключения за оскорбление президента Беларуси

23 января
16:07 2021
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В городе Островец местного жителя суд приговорил к 1,3 года заключения за публичное оскорбление президента Республики Беларусь, сообщает TUT.BY

Мужчина в социальных сетях 1 сентября 2020 года разместил «неприличный по форме и унизительный по направленности текстовый комментарий, противоречащий общечеловеческой морали, установленным правилам общения между людьми, содержащий нецензурные слова», говорится в материалах дела. Мало того, таким же образом подсудимый обидел и главу МВД генерал-майора Караева. Обвиняемый полностью признал свою вину.

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