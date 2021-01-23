В городе Островец местного жителя суд приговорил к 1,3 года заключения за публичное оскорбление президента Республики Беларусь, сообщает TUT.BY

Мужчина в социальных сетях 1 сентября 2020 года разместил «неприличный по форме и унизительный по направленности текстовый комментарий, противоречащий общечеловеческой морали, установленным правилам общения между людьми, содержащий нецензурные слова», говорится в материалах дела. Мало того, таким же образом подсудимый обидел и главу МВД генерал-майора Караева. Обвиняемый полностью признал свою вину.