12 августа 2020 года (30 июля по старому стилю) в народе чтят память святых Силуана и Силу, апостолов от семидесяти

История:

Силуан и Силос (Сила) – ученики апостола Павла. Последний – Сила – везде был рядом с Павлом, проповедуя веру Христову, за что и подвергался гонениям. В одном из городов, где апостол Павел со своими учениками и последователями проповедовал, они были взяты под стражу и брошены в темницу. Только молитвой спаслись святые – из тюрьмы они смогли выйти без препятствий, когда в результате землетрясения освободились от оков. Освободившиеся святые добрались до Коринфа – там Сила и принял сан епископа. Что же касается второго святого – Силуана – тут мнения разделились. Многие считают, что эти два святых – это один человек, так как известно, что Силуан тоже был епископом в одном из греческих городов, да и имя его похоже на латинскую версию имени Сила. Но в народе этот день знают как День Силуана и Силы. Считалось, что этот день наполняет силой все живое.

Что можно и чего нельзя делать 12 августа 2020 года

Святые апостолы давали в свой день энергию для работы, потому крестьяне в этот день трудились с особым рвением. Это было время для начала посева озимой ржи. Считалось, что всё живое силу от земли берет.

Поверья и приметы:

Если погода пасмурная и прохладная, дождей не жди.

Дождливый вечер в это день обещал затяжные дожди.

Ярко мерцающие звезды на небосклоне – к скорым дождям.

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