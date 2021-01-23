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Газета "Кишиневские новости"

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Лукашенко «пригласил» на беседу очередного губернатора

23 января
16:07 2021
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Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца, сообщает БЕЛТА.

Посетитель рассказал, что на его контроле находится 118 указаний главы государства. «Вы по своему ВРП (валовый региональный продукт, ред.) сработали примерно на 101%. Неплохой показатель, в этом отношении надо отдать должное. Но все остальные показатели у нас желают быть лучше. Поэтому видеть только положительное и не обращать внимания на то, где надо напрячься, будет неправильно: мы просто остановимся в развитии. Будем считать, что прошлый год не является критерием, эталоном для того, чтобы делать какие-то выводы», – рассуждал на встрече Лукашенко. По словам Зайца, объем производства сельскохозяйственной продукции в области вырос на 5,5%, промышленной на 3,4%, а зарплата увеличилась на 13,2%.

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