Сегодня Игорь Додон встретился с Послом Турецкой Республики в Республике Молдова Гюролом Сёкменсюэром.

На встрече обсуждались вопросы развития стратегического партнерства между нашими государствами, собеседники с удовлетворением констатировали интенсивный характер диалога между Молдовой и Турцией, в том числе на уровне глав государств.

Председатель ПСРМ подчеркнул интерес Партии социалистов Республики Молдова к продолжению продуктивного сотрудничества с турецкими партнерами, в первую очередь с Партией Справедливости и Развития.

Игорь Додон подчеркнул, что отношения с правящей партией Турции входят в число приоритетов программы сотрудничества Партии социалистов на 2021 год, наряду с партиями власти в Российской Федерации, Китайской Народной Республике и Венгрии.

В завершение беседы лидер социалистов выразил интерес к проведению встречи с Председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом, который планирует посетить Республику Молдова с официальным визитом.