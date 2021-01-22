На Украине и в Молдове синхронно было осуществлено наступление на права русскоязычных граждан. Так, Конституционный суд Молдовы признал неконституционным Закон о функционировании языков на территории Молдовы, закреплявший за русским языком статус языка межнационального общения. А несколько раньше на Украине вступил в силу запрет использования русского языка во всех сферах жизни.

По этому поводу выступил с комментарием Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам. Опубликован комментарий на сайте Совета Федерации.

Константин Косачев, в частности, заявил:

«Конечно же, это решение – не правовое, а исключительно политическое, принятое под давлением сил, называющих себя «проевропейскими». Правда, «европейскую интеграцию» своей страны эти политики понимают весьма специфическим образом – через отказ от древней молдавской идентичности и собственной государственности ради вхождения в состав Румынии. Случайно ли, что и председатель Конституционного суда госпожа Маноле, и депутаты, подавшие в суд иск против русского языка, по данным СМИ, являются гражданами Румынии? Соответственно, борьба с русским языком для подобных политиков – это не столько про язык как инструмент межнациональной коммуникации, сколько про геополитический вектор: для разрыва многовековых связей молдаван и Молдавии с Россией и русскими они готовы попирать права не только молдаван, проводя политику румынизации, но и права сотен тысяч граждан Молдавии других национальностей, для которых русский язык является либо родным, либо основным в использовании (а это и русские, и гагаузы, и болгары, и украинцы).

… Аргументация госпожи Маноле в пользу отмены этого закона вызывает искреннее недоумение. Закон, оказывается, давал привилегированное положение русскому языку, а ликвидации дискриминации граждан, мол, может способствовать использование единственного языка на всей территории страны. Воистину, свобода – это рабство, а война – это мир! Суд буквально заявил: «Придавая русскому языку статус, аналогичный статусу румынского языка, оспариваемый закон снижает интегрирующую силу официального языка».

Русский язык исторически всегда был языком межнационального общения в Молдавии и сейчас выполняет эту функцию. Родным он является не только для проживающих в Молдавии этнических русских, но и для многих молдаван, украинцев, гагаузов.

… В ходе своей избирательной кампании Майя Санду неоднократно говорила, что хочет построить Молдову, «в которой граждане всех этнических групп будут чувствовать себя в безопасности, в которой их права, включая право на использования своего языка, будут надежно защищены». Если сейчас госпожа президент поддержит решение Конституционного суда, то это покажет её личное и политическое отношение к тем обещаниям и обязательствам, которые она декларировала ранее. В этом плане будет очень сложно достигнуть другой заявленной ею же цели: наладить хорошие отношения с Россией и решить множество накопившихся между нашими странами проблем.

… Решение Конституционного суда ещё дальше отодвигает Молдавию от урегулирования приднестровского конфликта. Сложно себе представить, чтобы жители левого берега Днестра, перенесшие 30 лет назад трагедию, причиной которой стал тот же самый языковой вопрос и то же самое желание кишинёвских властей осуществить насильственную румынизацию, вдруг пожелали бы реинтегрироваться с такой Республикой Молдова».